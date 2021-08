"40 kontra 20". Odrzucona przez Roberta Beata zdradza, czy ma do niego żal: "Jak wybrał Kingę, to POCZUŁAM ULGĘ"

Choć wszystko teoretycznie dobrze się skończyło, a Robert Kochanek i Bartek Andrzejczak znaleźli miłość w programie, to nie obyło się też bez kontrowersji. W finale "40 kontra 20" nagle do gry wróciła Kinga, która, jak już wiadomo, wygrała show i miejsce u boku tancerza. To wzbudziło spore kontrowersje i naraziło produkcję na oskarżenia o to, że sytuacja mogła być "zaaranżowana".