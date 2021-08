"40 kontra 20". Wiemy, czy nowe związki Roberta Kochanka i Bartka Andrzejczaka PRZETRWAŁY PO PROGRAMIE!

W ostatnim odcinku pierwszej serii "40 kontra 20" dowiedzieliśmy się, że wybranką Roberta Kochanka została Kinga Zapadka , która wcześniej... odpadła z programu. Wróciła jednak do gry dzięki Agacie, która zwolniła jej swoje miejsce. Nieco prościej było w przypadku Bartka Andrzejczaka , który wybierał między Izą i Patrycją . Ostatecznie to druga z nich wygrała główną nagrodę, czyli jego miłość.

Jak to zwykle bywa, finał "40 kontra 20" nie był jednak rejestrowany na żywo i nagrano go już jakiś czas temu. Fani programu mogą się więc zastanawiać, wzorem np. formatu "Rolnik szuka żony", czy relacje obu panów przetrwały aż do teraz. W przypadku Bartka odpowiedź jest prosta, bo zaraz po finale uczestnik udzielił odpowiedzi na to palące pytanie na Instagramie.