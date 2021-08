"40 kontra 20" - finał. Wiemy, czy Robert Kochanek i Bartek Andrzejczak znaleźli MIŁOŚĆ w programie!

Na początku finałowego odcinka za sprawą dobroduszności Agaty w programie udało się pozostać Kindze. Choć decyzją Roberta to ta druga miała odejść, koleżanka niespodziewanie "oddała" jej swoje miejsce. Mimo to Kinga nie omieszkała powiedzieć Kochankowi, co o nim myśli:

To, co się wydarzyło, jest podsumowaniem twojego zachowania. Od początku dawałeś mi sygnały, wszystko, co robiłam, robiłam zgodnie ze swoimi uczuciami. I byłam tego w pełni świadoma, ale ty chyba nie do końca... (...) To wszystko, co robiłam, po prostu zostało wyrzucone przez ciebie do śmietnika. (...) Przy pewnych sytuacjach serce pękało mi na pół - wyrzuciła tancerzowi, kończąc wypowiedź: