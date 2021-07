"40 kontra 20". Tak kiedyś wyglądała Linda! Była JASNĄ BLONDYNKĄ (ZDJĘCIA)

Red 39 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Najlepsza jest jej matka, figurę ma super, ale twarz tak porobioną i bez mimiki, że nie można jej zrozumieć. Do tego kompleks wieku, bo caly czas przykłada lód do opuchniętej twarzy i nosi okulary, żeby się zakryć i odmłodzić. Jej były mąż był młodszy od byłego męża córki, a teraz walczą o tego samego faceta. Nawet jeśli to jest reżyserowane, to przecież niesmak i tak pozostanie, a te panie nie żyją w jaskini.