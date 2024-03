42-letnia Britney Spears pozuje TOPLESS na plaży. Petarda? (FOTO)

Peace 37 min. temu zgłoś do moderacji 58 0 Odpowiedz

Pudelku, to jest sexistowski artykuł, dyskryminujący ze względu na wiek, bo pytający czy kobieta w wieku 40 lat jest pożądana? A jakby miała 20 to by była? Tak wojujecie w tej redakcji o wkluczenie, a kobiety potraficie nie tylko określać tylko przez wygląd jako podmiot do wykorzystania, jak i sugerujevie, ze 40 lat to jednak coś nie halo? Stop hejt - słyszeliście może?