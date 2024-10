44-letnia Gisele Bundchen na pierwszych zdjęciach z ciążowym brzuchem

Szwagrostwo mają teraz tylko 10-ć dzieci z czego tylko 4 jest normalne bo reszta jest ułomna. 2-je im umarło, jedno na wodogłowie a drugie na rozszczepiony kręgosłup. Szkoda, bo jak mówił wcześniej szwagier było by tysiaka co miesiąc więcej. Szwagierka miała jeszcze kilka poronień ale dokładnie to nie wie ile. KILKA może 4 albo 5 i nie pamięta dokładnie, bo oni TYLKO PO BOŻEMU. Były takie lata że w ciągu JEDNEGO roku kaledarzowego rodziła DWA RAZY, a wszystko to były ciąże pojedyncze. Ostatni raz miesiączkę jak mówi to miała 6 miesięcy przed ślubem. Nie narzeka że jej ciężko, ale se chwali jak to jej jest dobrze.