41-letnia Gisele Bundchen prezentuje UMIĘŚNIONY BRZUCH, uprawiając jogging podczas urlopu w Kostaryce (ZDJĘCIA)

Kinga 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To nawet nie urlop, oni mają dom w Kostaryce, co jest dla mnie zastanawiające skoro jest Brazylijką pracująca w USA dlaczego nie dom w ciepłej części któregoś z tych dwóch państw? Podatki? I co Kinia też tam robi?