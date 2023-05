45-letni multimilioner wstrzykuje sobie osocze krwi 17-letniego syna. Wszystko, by ZATRZYMAĆ procesy starzenia

W czasach Instagrama pojęcie "piękna" nabiera zupełnie innego znaczenia. Wielu dąży teraz do wyidealizowanego i nieistniejącego ideału , bez żadnych zmarszczek, przebarwień czy nierówności i oczywiście z nienaganną figurą. Jedną z najbardziej znanych osób, którym zarzuca się zakłamywanie rzeczywistości filtrami i obróbkami jest Kim Kardashian . Celebrytka wielokrotnie musiała mierzyć się z oskarżeniami, że jej instagramowa prezencja to dzieło grafików.

Multimilioner wynalazł środek na wieczną młodość?!

Wiele osób, aby uzyskać wymarzony wygląd posuwa się nawet do drastycznych operacji plastycznych, które mają przybliżyć ich do ideału. Oprócz operacji, wielu bogatych ludzi stara się wymyślić sposób, aby powstrzymać proces starzenia. Jedną z nich jest multimilioner Bryan Johnson, który stworzył "Project Blueprint". Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzanie transfuzji krwi z młodszego organizmu do organizmu starszego, co ma spowodować zatrzymanie procesu starzenia się, a nawet jego odwrócenie.