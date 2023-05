Tiktokerka wydała krocie na operacje plastyczne. W opłaceniu zabiegów pomógł jej sponsor. Jest lepiej? (ZDJĘCIA)

Tiktokerka wydała majątek na operacje plastyczne

Majstrowanie przy twarzy (i nie tylko) stało się największa pasją 24-letniej Australijki, która ma na swoim koncie serię zabiegów, wśród których wymienić można powiększenie piersi, liposukcję brzucha i ostrzyknięcie twarzy wypełniaczami. Na silikonowe implanty mieszkanka Sydney wydała 30 tys. funtów (ok. 150 tys. zł). Talia osy wyniosła ją 25 tys. funtów (ok. 125 tys. zł), zaś wygładzenie skóry botoksem i nadanie obliczu nowego "wyrazu" kosztowało łącznie ok. 5 tys. funtów, czyli ok. 25 tys. złotych. W sieci znaleźć można jej zdjęcia sprzed kilku lat lat, na których prezentuje się zupełnie inaczej niż obecnie.