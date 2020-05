46-letnia Kate Beckinsale broni swojej "słabości" do młodszych partnerów: "Mam szydełkować i czekać na menopauzę?"

W tych czasach bycie kobietą po 32. roku życia, która dobrze się bawi, często jest odbierane jako polityczny komunikat - stwierdziła. "O mój boże, lepiej będzie, jak posiedzę w domu i zaczekam na menopauzę podczas szydełkowania". Chyba że to po prostu robisz i to wydaje ci się być ryzykowne, co jest dla mnie śmieszne. Sama widzę, jak mężczyźni zawsze robią, co chcą, czy to w związkach, czy też decydują się na zakup motocykla lub tatuaż. I nikt nikogo nie pyta, dlaczego nie miał więcej dzieci lub czy kiedykolwiek zamierza zostać rodzicem. Albo dlaczego miał tyle dziewczyn.