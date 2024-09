46-letnia Nicole Scherzinger prezentuje BOSKIE KSZTAŁTY w bikini, żeglując po oceanie. Towarzyszył jej młodszy o 7 lat narzeczony (FOTO)

Dodam komentarz który zaraz pewnie spotka się z falą ataków wyzwolonych nowoczesnych kobiet, łapki w dół itd ale co mi tam… powiem co myślę 🙃 Czasami jak tak patrzę na fotki gwiazd to przez chwilę zazdroszczę im tego życia w luksusach, możliwości jakie mają itd. Ale potem nachodzi mnie refleksja jak wiele z nich jest już w wieku powiedzmy 40 plus, czy zaraz ta czterdziestka będzie a nadal nie mają męża, dzieci itd. I żeby nie było, nie uważam tego za wyznacznik jakiegoś sukcesu, ale mam bardziej na myśli, że wiadomo iż większość ludzi chce takiej miłości już na zawsze a nie kolejnej i kolejnej… kogoś komu może ufać, kto z założenia ma już zawsze być obok. I wiem, wiem małżeństwo to też nie pewnik, ale przynajmniej już jakiś większy pewnik niż nowy facet co sezon jak u wielu gwiazd. Wiele z nich jest też już w wieku gdzie za późno na dziecko, i pewnie nie każda z wyboru, a wiele takich co nie miały tego odpowiedniego kandydata. Wydaje mi się, że wiele z tych gwiazd jest tylko na pozór szczęśliwa, w świecie gdzie materialnie już wszystko mają ale pd strony uczuć to wciąż są na świeczniku, wystawione na „miłość” i ocenę miliardów fanów, hejterów. A nie posiadające tej jednej prawdziwej miłości i tej jednej osoby której mogą ufać.