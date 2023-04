48-letnia Hilary Swank URODZIŁA. Aktorka pokazała zdjęcie BLIŹNIĄT i zdradziła ich płeć (FOTO)

Hilary Swank od lat obecna jest w przemyśle filmowym, w którym to udało jej się nawet dwukrotnie zgarnąć prestiżowe odznaczenie, jakim jest statuetka Oscara. Aktorka została uhonorowana za filmy "Nie czas na łzy" oraz "Za wszelką cenę". Mimo że gwiazda osiągnęła spory sukces w aktorstwie, to nie miała tyle szczęścia w życiu prywatnym. Przez prawie 10 lat była związana z bratem Roba Lowe'a - ChademLowem. Później jej wybrankiem został John Campisi, ale i ich związek również nie przetrwał próby czasu. W końcu na jej drodze pojawił się Philip Scheinder, którego poślubiła w 2018 roku.

Hilary Swank wyjawiła w "Good Mornic America", że jest w ciąży

To jest coś, czego pragnęłam od dawna. Wreszcie mogę wyjawić, że będę mamą. I nie tylko jednego, ale dwójki dzieci. Nie mogę w to uwierzyć. To prawdziwy cud i błogosławieństwo - opowiadała.