Złote Globy 2023. 48-letnia Hilary Swank z dumą eksponuje ciążowe kształty (FOTO)

stany stany 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

w in vitro jest min dwa zarodki sie daje bo jeden zawsze odpada. Tu nie odpadł i sa blizniaki. Rozenek tez min miała dwa i jak widac jest tylko jeden syn. U kożuchowskiej tez jeden odpadł. Gorzej jak zgodzisz sie na trzy zarodki i dwa odpadną ...ale jeden zawsze raczej zostaje. Tu ma dwa zarodki, ma prawie 50 lat ale to Stany a nie Polska. U nas zmęczyłaby sie a tam ma gosposie, opiekunki, sprzątaczki to sobie mogą robic in vitro nawet w wieku 60 lat. oczywiscie inna sprawa ze te dzieci szybko zostaną sierotami bo taka 50 latka za 20 lat bedzie staruszką bez sił, chęci i radości i sama bedzie potrzebowała opieki a dzieci wtedy 20 letnie przeciez dopiero zaczną studia, pierwsze rozterki, związki,...a tu trzeba sie staruszką zajmowac. Egoizm,....nie powinno tak byc...ale jak mówię w Stanach inaczej patrza na wszystko.u nas to mamy 40 lat i brak sił i sensu zycia przy tempie w jakim zyjemy i problemach związkowo pienięzno pracowo małzensko wychowawczo mieszkaniowych.