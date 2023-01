Złote Globy 2023 - wyniki. Oto tegoroczni zwycięzcy!

Złote Globy co roku są świętem dla fanów kina na całym świecie. Niestety w ostatnich latach słynne statuetki coraz częściej kojarzą się z kontrowersjami niż z prestiżową formą uhonorowania wybitnych aktorów i aktorek. Chodzi m.in. o zarzuty o korupcję i rzekome problemy z rasizmem w szeregach kapituły, co jeszcze kilka miesięcy temu budziło żywą dyskusję.

Złote Globy 2023 rozdane. Rok temu galę pogrążyły kontrowersje

W zeszłym roku stacja NBC nie zdecydowała się transmitować rozdania Złotych Globów, jednak dziś wydarzenie znów powróciło na antenę w nieco zmodyfikowanej formie. Choć organizatorom nie udało się oczywiście całkowicie uniknąć krytycznych uwag ze strony fanów, to same przygotowania przebiegły bez większych problemów, a co najważniejsze - bez kolejnych skandali.