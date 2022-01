Złote Globy 2022 - wyniki. Oto zwycięzcy najbardziej kontrowersyjnej "gali" rozdania nagród w historii!

Złote Globy to coroczne święto zarówno dla fanów kina, jak i samych aktorów. Słynne nagrody od lat uchodziły za niezwykle prestiżowe, jednak w ostatnich miesiącach narosło wokół nich sporo kontrowersji. Mowa m.in. o zarzutach o korupcję, niskiej oglądalności zeszłorocznej gali i rzekomych problemach z rasizmem w szeregach komisji.

Przez rozliczne kontrowersje Złote Globy 2022 ostatecznie nie były transmitowane przez NBC, jak to miało zwykle miejsce, ani przez żadną inną stację. W obliczu przeprowadzonego przez nominowane gwiazdy bojkotu Hollywood Foreign Press Associoation zdecydowało się ostatecznie ogłosić laureatów jedynie za pośrednictwem Twittera. W tym roku nie mogliśmy więc niestety liczyć na zdjęcia spektakularnych kreacji z czerwonego dywanu.

Jeśli chodzi o same nominacje, to największe szanse na wygraną podczas tegorocznej gali miały produkcje "Psie pazury" Jane Campion, "Belfast" Kennetha Branagha oraz serial "Sukcesja" . O nagrody walczyli m.in. Margaret Qualley, Jennifer Lawrence, Benedict Cumberbatch, Jamie Dornan czy Emma Stone .

Zobacz także: S1E16 – Jakie DM-y dostajemy od celebrytów i co zaskoczyło Jasona Derulo w Polsce?

"Only Murders in the Building"

"The Morning Show"

"To była ręka Boga" – Włochy

"Drive My Car" – Japonia

"Compartment No. 6" – Finlandia, Rosja, Niemcy

Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth")

Will Smith ("King Richard: zwycięska rodzina")

Javier Bardem ("Being the Ricardos")

Nicole Kidman ("Being the Ricardos")

Jennifer Aniston ("The Morning Show")

Anthony Anderson ("Czarno to widzę")

Nicholas Hoult ("Wielka")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jason Sudeikis ("Ted Lasso")