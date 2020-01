Michelle Williams broni prawa do aborcji w najmocniejszym przemówieniu na Złotych Globach

Eryka 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Kierując własnym życiem człowiek powinien też starać się nie robić krzywdy innym I być odpowiedzialnym. Kierowanie własnym życiem to aborcja? Pomijając kwestie polityczne, religijne... Jeśli walczymy o prawa kobiet- to gdzie prawo do życia dla małych abortowanych dziewczynek ? Gdzie ich głos? To jest również ich krzywda jeśli mówimy apropo dziewczynek. Jestem przeciwna aborcji,A tym bardziej tej która jest tylko i wyłącznie zachcianką, A mam wrażenie, że przemówienie dotyczyło również tej kwestii. Edukujmy się w sprawach antykoncepcji aby takich tragedii było jak najmniej. Absurdem jest brak nazywania aborcji po imieniu. Dla mnie to morderstwo. Dla Ciebie może mieć inne znaczenie. Walczmy o prawa kobiet, ale również o prawa dziecka I prawo do życia. Pozdrawiam