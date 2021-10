Magda Mołek, Justyna Steczkowska i Joanna Krupa zdecydowały się na późne macierzyństwo. Kto jeszcze został mamą po czterdziestce? (ZDJĘCIA)

asia 20 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

moja mama miała 38 lat jak mnie urodziła i była i jest wspaniałą mamą, pełną cierpliwości i czasu dla mnie i niewiele starszego brata. dodałabym też to, że rodzice mieli ułożoną sytuację zawodowo-materialną, co przekładało się pewnie na ich poczucie bezpieczeństwa, które dawali i nam. ale nie generalizujmy, że wszyscy starsi/młodsi rodzice są dobrzy/źli - to są kwestie indywidualne i te wszystkie cechy mogą mieć 20stolatki, a nie mieć 40latki. nie oceniajmy ludzi tak łatwo, kochani