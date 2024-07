49-letnia Eva Longoria ZACHWYCA w bikini na wakacjach z rodziną. Nawet paparazzi doczekali się szerokiego uśmiechu (ZDJĘCIA)

Eva Longoria od lat obecna jest w show biznesie. Choć to rola w "Gotowych na wszystko" wiele lat temu zapewniła jej ogromną sympatię, to wciąż należy do grona jednych z najbardziej rozpoznawalnych aktorek na świecie. W ostatnich latach zdarzyło jej się również zagrać w kilku głośnych produkcjach.