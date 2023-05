5-letni Liam Szczęsny wyszedł na boisko u boku ojca. Dumna Marina komentuje: "Może za parę lat zaprowadzi naszą reprezentację na szczyt"

Liam Szczęsny na boisku z Wojciechem Szczęsnym

Liam stara się towarzyszyć rodzicom w meczach w Turynie. Jednak podczas ostatniego spotkania nie siedział na trybunach, a miał okazję wyjść na boisko. Z pewnością było to niezwykłe przeżycie dla całej rodziny Szczęsnych. W trakcie niezapomnianego meczu z Francją podczas Mistrzostw Świata w Katarze rozczarowany Liam płakał, ale szybko znalazł pocieszenie w ramionach swojego ojca. Później bramkarz zabrał go do szatni. Chłopiec już od najmłodszych lat, wykazuje zainteresowanie piłką nożną. Wygląda na to, że odziedziczył talent po swoim ojcu: