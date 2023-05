To tam Marina i Wojtek Szczęsny zamieszkają, gdy opuszczą Turyn? Gwiazda się wygadała (WIDEO)

Od dłuższego czasu rodzina Szczęsnych mieszka w Turynie. Przeprowadzka związana była z dołączeniem męża celebrytki do tamtejszego klubu piłkarskiego Juventus. Para mieszka w luksusowym apartamencie z wielkim tarasem.

Ich status majątkowy pozwala na posiadanie kilku nieruchomości. Oprócz apartamentu we Włoszech mają też dom na warszawskim Wilanowie oraz działkę w Zakopanem. W ubiegłym roku para zdecydowała się na zakup domu w słonecznej Hiszpanii, a dokładniej w Marbelli. To właśnie tam Marina kręciła teledysk do utworu "Forever 21".