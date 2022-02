Marina Łuczenko wyprowadziła się do NOWEGO DOMU ZA GRANICĄ? (ZDJĘCIA)

Wszystko wskazuje na to, że zakup działki w górach nie był jedyną w ostatnim czasie zmianą w życiu Mariny Łuczenko. W ubiegłym tygodniu celebrytka opublikowała na InstaStories fotografię z wnętrza luksusowej willi z oknem pokaźnych rozmiarów. Żona Szczęsnego zaprezentowała wówczas obserwatorom znajdujący się w ogrodzie basen oraz okoliczną panoramę. Do zdjęcia Marina dołączyła podpis sugerujący, że w najbliższym czasie posiadłość stanie się jej domem.

Marina nie zdradziła co prawda, czy wraz z Wojciechem Szczęsnym faktycznie zdecydowali się na zakup nowego gniazdka, czy może to po prostu ich inwestycja. Podpis dołączony przez celebrytkę do zdjęcia jest jednak dość wymowny... Łuczenko nie ujawniła również, gdzie dokładnie znajduje się luksusowa posiadłość. Wiadomo jednak, że jest to miejsce o słonecznej aurze i stosunkowo wysokich temperaturach.