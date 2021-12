Wylewna Marina Łuczenko chwali się inwestycją w Zakopanem: "DZIAŁECZKA KUPIONA, misja zakończona" (FOTO)

Lucy 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Mój partner też zarabia więcej wiele więcej ale kiedy decydujemy się kupić np samochód to taki do którego i ją mogę dołożyć,a nie za jakaś wygórowana cenę.Poprostu czułabym się źle jak on by wykładał większość pieniędzy.Mam swój honor ona nie.Drogie prezenty dostaje na urodziny i święta i nie ciągnę jak ze studni.Ona doi jak może ją bym tak nie mogła.