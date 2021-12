Zadowolona Marina Łuczenko chwali się ZAMÓWIONĄ choinką. "Najpiękniejsza, jaką do tej pory mieliśmy"

Zamawianie świątecznych drzewek stało się w ostatnim czasie bardzo modne, zwłaszcza w świecie wiecznie zabieganych gwiazd. Celebryci bronią się zwykle, że po prostu nie mają czasu, by spędzić z najbliższymi nawet i pół godziny i wybrać ładne drzewko. W zamian za to wolą zapłacić, żeby choinka dotarła do domu, a czasem nawet dorzucają kilka groszy, by ktoś ją za nich ubrał...