Małgorzata Rozenek TŁUMACZY, dlaczego Radosław Majdan wyciął jej synów ze zdjęcia

To wielkie nieporozumienie wynikające ze sposobu kadrowania. Tak jak Radosław, który nigdy nie przejmuje się tym, co o nim piszą, czy tym, co o nas piszą, bo wie w jakiej rzeczywistości istniejemy, o tyle sugerowanie przez media, przez was też, że mógłby to zrobić, żeby wyciąć moich synów, jest ultraniesprawiedliwe wobec niego. Jest najlepszym ojcem dla naszych synów. Muszę ci powiedzieć, że my rozmawialiśmy z chłopcami o tym, bo bardzo się martwiliśmy, że mogą gdzieś to przeczytać i będzie im przykro - powiedziała celebrytka Michałowi Dziedzicowi.