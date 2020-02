50-letnia Ada z "Królowych życia" chwali się TATUAŻEM NA CZOLE! (FOTO)

Style of the day ....PORADY .... ale mamy dużo do powiedzenia jak inni nie wiedzą co jest do zrobienia . Wszystkie te nasze porady bazują z własnego doświadczenia ale czy one są dobre dla całego otoczenia ? Najwięcej do powiedzenia mają ci co sami z problemami mają do czynienia 😉 rozwiązywać problemy innych wydaje się takie banalne bo nie jest to dla radzącego za bardzo emocjonalne . Pytania są też czasami zadziwiające .... czy ma ktoś zrobić sobie tatuaż , w którym miejscu i w jakiej czcionce . Albo czy na to ktoś poradzi jak jeden drugiego zdradzi ? Problemy są tak indywidualne , emocjonalne i nawet jak są banalne to dla tego co je ma po prostu fatalne . Więc najlepiej jak sami decyzje podejmiemy czego naprawdę chcemy rozwiązując te nasze problemy tak jak czujemy bez żadnej od innych ściemy . A ci którzy chętnie się wtrącają bo zawsze coś do powiedzenia mają niech sami sobie pomyślą kto jest winny jak jakiś problem źle jest rozwiązany i do kogo wtedy te pretensje mamy - czytamy.