50-letnia Kate Moss zabrała córkę na wakacje, zachwycając równie IMPONUJĄCĄ sylwetką

Sezon ogórkowy w pełni, choć niektórzy bohaterowie świata show-biznesu postanawiają nieco ubarwić wakacyjną rzeczywistość, zaskakując szczerymi do bólu wyznaniami. Jeśli myśleliście, że urlop wypoczynkowy to "cud, miód i orzeszki", niestety, musimy wyprowadzić was z błędu. Pobyt w nawet, wydawałoby się, najbardziej malowniczym miejscu na Ziemi może przysporzyć wielu rozczarowań i powodów do gorzkich żali.