51-letnia Sofia Vergara wije się w lateksowym gorsecie na planie "Mam Talent!" (FOTO)

W show-biznesie nie brakuje kobiet, które pokazują, że 50. to nowe 40. Tyczy się to nie tylko ich młodzieńczego wyglądu (tu oprócz genów chętnie wspierają się specjalistami), ale też po prostu seksapilu i prezencji. Do tego grona bez wątpienia zalicza się Sofia Vergara. Amerykańska aktorka kolumbijskiego pochodzenia od lat cieszy się łatką ulubienicy telewidzów.