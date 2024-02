Sofia Vergara ZNÓW "przyłapana" na randce ze znanym chirurgiem. Miłość kwitnie? (ZDJĘCIA)

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że Joe Manganiello i Sofia Vergara rozwodzą się po siedmiu latach małżeństwa. Fani pary nie kryli zaskoczenia, bowiem przez wielu byli postrzegani jako drugie wcielenie Brada i Angeliny. Mimo że przez długi okres czasu małżonkowie nie chcieli zdradzać powodów rozstania, to w końcu Vergara postanowiła przerwać milczenie.

Moje małżeństwo się rozpadło, bo mój mąż był ode mnie młodszy. Chciał dzieci, a ja nie chciałam być starą mamą. Myślę, że to nie byłoby w porządku wobec dziecka. Respektuję decyzję każdej innej osoby, która się na to decyduje, ale to po prostu nie dla mnie - wyjawiła celebrytka.