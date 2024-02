83-letni Al Pacino jednak nie rozstał się z młodszą o 54 LATA partnerką? Przyłapano ich na randce... (ZDJĘCIA)

aaa 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Zachcialo mu się mlodej to ma. Dal się ograć jak dziecko... Przeciez widać ze dziewucha jest dla kasy po prostu sa bo są a i dziecko odziedziczy mnostwo kasy dlatego za wszelką cenę zaszla... tak to jest jak Panowie chcą miec duzo mlodsze zresztą De Niro nie lepszy. Tez zrobil dziecko z Azjatka dla ktorej tez jest juz tylko kartą platniczą bo po prostu one chcą dziedziczyć po ich odejsciu.