52-letnia influencerka nie stroni od krótkich topów i spódniczek mini. Tak odpowiada na uwagi, że powinna ubierać się "STOSOWNIE DO WIEKU"

Nie od dziś wiadomo, że media społecznościowe to przestrzeń nie tylko dla śledzących internetowe trendy nastolatków czy pokolenia Gen Z. Najlepszym tego przykładem jest niejaka Renae Olivia. 52-letnia matka dwójki pociech na co dzień spełnia się jako influencerka modowa, a jej profile na popularnych platformach śledzą setki tysięcy użytkowników. Renae aktywnie działa na Instagramie, gdzie dzieli się z obserwatorami modowymi trikami i sposobami na przystępne cenowo stylizacje. Jak czytamy w instagramowej biografii kobiety, ta na swoim profilu pokazuje również, jak "żyć swoim najlepszym życiem po pięćdziesiątce".

52-letnia influencerka zaskakuje stylizacjami. Tak reaguje na uwagi internautów

Profil Renae Olivii na Instagramie śledzi 323 tysiące użytkowników. 52-latka jest równie popularna na TikToku - na wspomnianej platformie dorobiła się już bowiem ponad 328 tysięcy followersów. Influencerka modowa regularnie publikuje w sieci kolejne nagrania, w których pokazuje fanom pomysły na codzienne stylizacje, w tym takie odpowiednie do biura czy na siłownię. Chętnie dzieli się też z nimi poradami dotyczącymi noszenia poszczególnych elementów garderoby czy inspiracjami na stroje na większe wyjścia. Renae niezmiennie udowadnia, że wiek nie jest żadnym ograniczeniem. Matka dwójki dzieci w swoich stylizacjach nie rezygnuje z krótkich spódniczek i sukienek czy odsłaniających brzuch topów.

Choć pod postami 52-latki nie brakuje komplementów, influencerka zmuszona jest także mierzyć się z uwagami ze strony internautów. Na szczęście zdaje się kompletnie nie przejmować podobnymi komentarzami. W jednym z opublikowanych w ubiegłym roku postów 51-letnia wówczas influencerka zaprezentowała się w krótkim topie i podartych dżinsach, przy okazji zapewniając, że wiek nie determinuje tego, co mamy nosić.

Jeśli jest coś, co powinieneś przestać nosić po 40, to jest to ciężar opinii innych ludzi - można było usłyszeć w dźwięku, który Renae podłożyła do nagrania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: 20-letnia tiktokera kupiła 3 mieskzania w Hiszpanii! Wiemy, za ile!

W innym klipie z 2022 influencerka zatytułowanym "4 mity o starzeniu się", Renae wyraziła sprzeciw wobec przekonania, że osoby "w średnim wieku" nie mogą nosić bikini czy krótkich spódniczek.

Noś to, co sprawia ci przyjemność - poradziła.

W innych opublikowanych w przeszłości tiktokowych nagraniach Renae jasno dała do zrozumienia, co sądzi o osobach polecających jej, by ubrała się "stosownie do swojego wieku". W jednym z klipów kobieta zapozowała w krótkiej bluzce z głębokim dekoltem. Jak stwierdziła, gdy ktoś mówi jej, że po pięćdziesiątce nie powinna nosić crop topów, odpowiada jedynie: "Dlaczego nie?".

Noś to, w czym czujesz się komfortowo i pewnie - podpisała wideo.

Wyglądasz świetnie, a oni są po prostu zazdrośni - skomentowała jedna z użytkowniczek.

W innym poście zaprezentowała zaś kilka stylizacji, których według niektórych nie powinna już nosić. Kobieta pokazała się wówczas obserwatorom m.in. w krótkich sukienkach, kreacji w kolorze intensywnego różu i szortach.

Kiedy ktoś mówi mi, żebym ubierała się stosownie do wieku - skomentowała na przekór uwagom internautów.

W jednym z najnowszych nagrań na TikToku Renae Olivia zdradziła followersom sposoby, które pomagają jej być w dobrej formie. Influencerka przyznała, że stosuje post przerywany, trenuje od 5 do 7 razy w tygodniu, trzyma zdrową dietę, pije dużo wody i dba o to, by się wysypiać. Zarówno pod wspomnianym klipem 52-latki, jak i jej innymi postami nie nie brakuje komplementów dotyczących jej formy oraz stylizacji.

Wyglądasz wspaniale; Jesteś gorętsza niż większość 20-latek; Zawsze wyglądasz świetnie; Zachwycasz we wszystkim, co założysz - możemy przeczytać na jej profilu.

Poznajcie Renae Olivię. Inspirująca?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.