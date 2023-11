Aitana zarabia w sieci fortunę. Problem w tym, że NIE ISTNIEJE. Znany aktor zaprosił ją nawet na randkę (ZDJĘCIA)

Jiji 29 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Nie dziwię się temu aktorowi, widzi piękna, młodą, ciekawą dziewczynę, więc zagadał. Normalne. Tak właśnie ludzie reagują na atrakcyjną osobę, jesteśmy przecież ludźmi i ma prawo nam soe ktos spodobać. A to, że ona nie istnieje, to jest chore😒 jak tak dalej pójdzie, to niedługo naprawdę przestaniemy istnieć jako gatunek, przykre to.