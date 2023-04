53-letnia Gwen Stefani i jej WŁOCHATE BUTY przykuwają spojrzenia na CMT Awards. Fani apelują: "ZWOLNIJ STYLISTĘ"

Stefani podzieliła los kilku koleżanek z branży i zatraciła się w "majstrowaniu" przy twarzy do tego stopnia, że zamiast i nowych piosenkach artystki media rozpisują się właśnie o jej odmienionej aparycji. Gwiazda bynajmniej nie zamierza powiedzieć sobie "stop" i dalej regularnie odwiedza salon medycyny estetycznej, co udowadniają jej najnowsze zdjęcia z niedzielnej gali CMT Awards w Teksasie, gdzie bawiła się z mężem Blakiem Sheltonem .

Gwen Stefani zaskoczyła "oryginalną" stylizacją na CMT Awards

O dziwo, tym, co przykuło największą uwagę internautów nie było tym razem "wyprasowane" lico Gwen, a jej "oryginalny" strój. Słynąca ze swojej słabości do modowych eksperymentów wybrała bowiem stylizację, obok której nie dało się przejść obojętnie. Do białej koszuli z krawatem i obszernej marynarki 53-latka wybrała bowiem ultrakrótką, cekinową spódniczkę, kabaretki i... czarne, włochate buty narciarskie. Amerykanka nie omieszkała pochwalić się "awangardowym" lookiem na Instagramie, niestety jeśli liczyła na komplementy w sekcji komentarzy, to srogo się zawiodła: fani nie mieli dla niej litości.