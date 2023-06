53-letnia Naomi Campbell znowu została mamą! Zdradziła PŁEĆ noworodka

Ags 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Polska to jest jednak stan umysłu! Nie ma się co dziwić, kto Nami rządzi bo elektorat wola o pomste do Nieba! Co z tego czy dziecko Matka sama urodziła, in vitro, adoptowała czy ma przez surogatke? Co Wam ciasne umysly do tego? Najważniejsze, że kocha i może im zapewnić wszystko! Ale w Polsce Matka to ta, która sama urodziła i to jeszcze najlepiej siłami natury i żeby jeszcze piersią karmiła, aha i też nie za długo. Wstrętne baby byście się wstydziły takie farmazony pisać, że Wam wstyd nie jest! W lustro spójrzcie, w pierś się uderzcie.... Aha i w Niedzielę do kościoła nie zapomnijcie pobiec!