Starcie BYŁYCH KOCHANKÓW w Cannes! Tak Naomi Campbell potraktowała Robbiego Williamsa (WIDEO)

Naomi Campbell znana jest w branży ze swojego zapalczywego usposobienia. Swego czasu w mediach plotkarskich furorę robiły historie na temat tego, jak to supermodelka miała w gniewie miotać telefonami komórkowymi w głowy swoich asystentek. Wydarzenia z tegorocznego Cannes wskazują na to, że nauczyła się nieco panować nad agresywnymi instynktami, choć wciąż nie jest gotowa silić się na czułe gesty, gdy ewidentnie żywi do kogoś urazę.

Francuska edycja magazynu Gala zamieściła na swoim isntagramowym profilu krótki klip z Festiwalu Filmowego w Cannes, który ukazywał Robbiego Williamsa pozującego do zdjęć na schodach luksusowego hotelu Martinez. W pewnej chwili klatkę schodową przejęła wystrojona w czerwień Naomi z całą świtą ochroniarzy i asystentów. I choć Williams odwrócił się do modelki, próbując zainicjować powitanie, ta kompletnie go zignorowała i z chłodnym uśmiechem kontynuowała marsz w kierunku wyjścia. Reakcja Williamsa mówi zresztą sama za siebie.

Dla kontekstu warto tu wspomnieć, że Campbell i Williams mają za sobą wspólną przeszłość. Ponad dwie dekady temu mówiło się o rzekomym "płomiennym romansie" pary. Campbell twierdziła nawet w wywiadach, że to właśnie Williams pomógł jej "kontrolować swój temperament" (jak widać nieskutecznie).

Komentujący nagranie ze schodów Cannes Francuzi nie kryli swojego zniesmaczenia postawą supermodelki.

Cóż za brak ogłady… Kompletnie go zignorowała. Fatalna organizacja; Ta kobieta nie ma manier, to było zwyczajnie wredne; Kiedy śliczna buzia myśli, że jest lepsza od prawdziwego talentu; Co ona o sobie myśli?! - pisali internauci.