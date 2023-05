Dyrektor Festiwalu Filmowego w Cannes wdał się w BÓJKĘ... z policjantem! (WIDEO)

Na wydarzeniu panuje zawsze wyjątkowo podniosła atmosfera, której towarzyszą eleganckie stroje i emocjonujące przemowy. Zaskoczeniem może być więc to, co wydarzyło się na miejscu minionej nocy.

Dyrektor Festiwalu Filmowego w Cannes wdał się w bójkę z policjantem

Jak donosi TMZ, dyrektor festiwalu, Thierry Frémaux, wdał się w bójkę. I to z nie byle kim, bo z policjantem. Do zdarzenia doszło przed Carlton Hotel. Całe zajście uwiecznił na nagraniu dziennikarz Erica Morillota. Jak napisał na Twitterze, funkcjonariusz miał kilkukrotnie zwrócić jeżdżącemu rowerem elektrycznym Thierry'emu uwagę, by się zatrzymał. Mężczyzna najwyraźniej nie posłuchał policjanta, który ostatecznie zdecydował się samodzielnie go zatrzymać. Frémaux zaczął się awanturować, po czym doszło do szarpaniny.