Internauci krytykują Michaela Douglasa za to, jak potraktował żonę: "Co za BRAK MANIER". Wszystko się nagrało (WIDEO)

Niebawem wyloguje się z neta całkiem. Jak czytam co ci słynni internauci wymyślają. Jak czytają z ruchu warg 😀 wiedzą co kto powiedział i kto kogo kocha. A najważniejsze, co kto powinien robić i mówić ! To mi się niedobrze robi. Każdy wielki znawca od wszystkiego. Jestem tym już zmęczona. Poprawnością polityczną, tym co trzeba a czego nie. To w sumie zabawne. Co co najgłośniej krzyczą tak bardzo domagają się wolności i równości w mediach 🙈