54-letnia Jennifer Lopez pokazała twarz "bez makijażu". Internauci węszą kłamstwo: "Dziewczyno, PRZESTAŃ" (ZDJĘCIA)

Mimo 54 lat na karku Jennifer Lopez nie zamierza ustępować pola młodszym koleżankom z branży. Najsłynniejsza latynoska na świecie toczy zażartą walkę o utrzymanie pozycji w branży, udzielając się muzycznie, aktorsko, tanecznie i biznesowo. I nie ulega wątpliwości, że artystka może mieć wiele powodów do dumy - obecnie jej majątek wynosi aż 400 milionów dolarów . Jennifer wciąż nie jest jednak mało, dlatego w 2020 roku założyła autorską markę kosmetyczną JLoBeauty, którą, naturalnie, reklamuje własną twarzą.

Jennifer Lopez bez makijażu i filtrów. Internauci nie dowierzają

We wtorek obrotna przedsiębiorczyni wykorzystała dogodny moment, żeby zareklamować na Instagramie swoje kosmetyki, które odpowiadają za to, że wygląda, jak wygląda (a tak przynajmniej twierdzi J.Lo). Dla potwierdzenia tych słów celebrytka zaprezentowała swoje lico w wersji saute. W filmiku zamieszczonym na obserwowanym przez 250 milionów osób profilu gwiazda obwieściła, że dopiero co obchodziła 54. urodziny i "czuje się lepiej niż kiedykolwiek".