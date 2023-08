54-letnia Jennifer Lopez przyłapana przez paparazzi na plaży w bikini. Instagram vs rzeczywistość. Jest różnica? (FOTO)

Gaja 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Ona wyglada super w realu, nie to co nasze gwiazdki, ktore na insta to super laski, a w rzeczywistosci takie same niedoskonale jak my. Patrz: Skrzynecka, Lewandowska, Wieniawa( ktora,na ostatnich zdjeciach pokazala sie w bikini,szczuplutka, z plaskim brzuchem, a wrzeczywistosci wiemy,ze przybrala na wadze,a tak plaskiego brzucha nigdy nie miala i miec nie bedzie!). Oczywiscie lista oszustek instagramowych jest dluuuuuuga!