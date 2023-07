Latami korzystała z DOCZEPÓW. Tak dziś wyglądają naturalne włosy 54-letniej Jennifer Lopez (ZDJĘCIA)

W weekend a Jennifer została przyuważona przez paparazzi, gdy akurat opuszczała siłownię Tracy Anderson w Los Angeles. Oczywiście bieżnia to nie scena, tak więc i Jennifer była w tego dnia w wydaniu znacznie mniej "glamour" niż to, do którego zdążyliśmy już przywyknąć na co dzień. Uwagę przykuwała szczególnie fryzura. Ścięte do ramion naturalne włosy zostały zawiązane na czubku głowy w luźnego koka. Trudno powiedzieć, czy to sam trening, czy też lata farbowania i obciążania włosów doczepami przyczyniły się do takiego oto efektu. Możemy jedynie obiektywnie stwierdzić, że widok J.Lo w takim wydaniu na ulicach Los Angeles to rzadkość.