Tak mieszka Luna: białe pianino, kosmiczne lustro i wielka garderoba. Stylowo? (ZDJĘCIA)

Ekscentryczna Luna elektryzuje media nie tylko swoją twórczością, ale również życiem prywatnym. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że młoda piosenkarka jest córką bajecznie bogatego biznesmena, właściciela jednej z najbardziej znanych firm w Polsce, która w swojej ofercie ma m.in. popularne keczupy. To wystarczyło, by szyderczy internauci natychmiast przypisali jej miano "keczupowej księżniczki". Jakiś czas temu 24-letnia piosenkarka przyznała jednak, że wbrew pozorom, gdy była dzieckiem, to rodzice dość sceptycznie podchodzili do jej artystycznych planów.