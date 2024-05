Polskie występ, które NIE DOSTAŁY się do finału Eurowizji: Brzozowski, Tulia, Ich Troje... Pamiętacie? (ZDJĘCIA)

Konkurs Piosenki Eurowizji od lat podbija serca miłośników muzyki na świecie. Jest to jedno z największych i najbardziej znanych wydarzeń muzycznych, które organizowane jest od 1965 roku. W 2015 r. widowisko zostało wpisane do księgi rekordów Guinnessa jako "najdłużej transmitowany coroczny konkurs muzyczny w historii". To po udziale w Eurowizji swoją międzynarodową karierę muzyczną rozpoczęli m.in. Céline Dion, ABBA, Al Bano i Romina Power czy Måneskin.