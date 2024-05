Beata Kozidrak świętuje 64. w Sopocie w rodzinnym gronie. Wesoła gromadka wybrała się do LUKSUSOWEJ knajpy (ZDJĘCIA)

Beata Kozidrak, jak nikt inny na polskiej scenie muzycznej, zasłużyła sobie na miano prawdziwej ikony. Gwiazda funkcjonuje w branży już od ponad czterech dekad, a jej występy niezmiennie przyciągają tłumy oddanych fanów. Co prawda pijacki rajd uskuteczniony przez artystkę we wrześniu 2021 roku pozostawił skazę na jej wizerunku, za to Beatka wyciągnęła gorzką lekcję z przykrego incydentu i głośno mówi o błędach przeszłości. Podczas jednego z niedawnych koncertów wokalistka zażartowała nawet z niesławnej wpadki wizerunkowej, budząc konsternację wśród fanów.