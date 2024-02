Andrzej Pietras wspomina rozwód z Beatą Kozidrak: "Przechodziłem psychiczne TORTURY"

Andrzej Pietras o rozwodzie z Beatą Kozidrak

Pietras jest menedżerem zespołu Bajm. Ściśle współpracuje więc z byłą żoną. Wygląda jednak na to, że mają bardzo dobre relacje także poza pracą. Ostatnio zdecydowali się nawet udzielić wspólnego wywiadu w Radiu Zet. Podczas rozmowy z Marcinem Wojciechowskim wrócili wspomnieniami do czasu rozstania. Wówczas borykali się z prawdopodobnie największą ilością hejtu w swoim życiu.

Przechodziłem psychiczne tortury w momencie, kiedy się rozstawaliśmy. To, co czytałem, to były totalnie nieprawdziwe rzeczy, często wyssane z palca. A ludzie w to wierzą. To była duża krzywda - mówił.