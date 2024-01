Beata Kozidrak żartuje ze sceny, że... NIE MOŻE PIĆ WINA! Tak zareagował na jej słowa Andrzej Piaseczny (WIDEO)

Kleksik 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Bliska mi osoba też wsiadła za kółko pod wpływem. Na szczęście nikogo nie zabiła, uszkodziła samochód, od tragedii było o włos. Potraktowała to na szczęście jako przestrogę, przeraziła się sobą sama i potraktowała to jako ostrzeżenie. W takim przypadku jestem za wybaczeniem, bo widać było faktyczne zrozumienie, skruchę i przerażenie wizją tego, co mogło się stać. Potępienie jej nic by w tym przypadku nie wniosło.