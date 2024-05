Klaudia Halejcio z narzeczonym chłodzą się napojami i mkną do wypasionego lamborghini za ponad 3,5 miliona złotych (ZDJĘCIA)

Esteta 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mi tam to auto nie imponuje (ona zresztą też), Aventador jak wyszedł też był słaby, dopiero jak go zliftowali i zrobili SVJ to było na co patrzeć, za te 3.5 dużej bańki wziąłbym Aventadora SVJ roadstera. I raczej biały na złotych alu. Starczy, nie mam dużych potrzeb :)