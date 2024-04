Klaudia Halejcio żartuje z zakupu lamborghini za 3,5 MILIONA ZŁOTYCH. Wyszło zabawnie? (WIDEO)

Mii 22 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Dla niektórych ludzi, z kompleksami, posiadanie rzeczy absurdalnie drogich i chwalenie się tym jest potrzebne . Oni muszą pokazywać swoje bogactwo, mają potrzebę, by inni zazdrościli, to ich dowartościowuje. Zauważcie, że są osoby majętne, z klasą. Nie zobaczymy ich głupich min ani kadrów z życia pt: zobaczcie, na co mogę sobie pozwolić. To je różni. Ta akurat celebrytka, jest tak bardzo zakompleksiona, że nawet stroik na święta musi być obtrąbiony w internecie, inaczej nikt gry nie zauważy i co ona zrobi? He he he. Żenujące.