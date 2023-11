Klaudia Halejcio wspomina dzieciństwo w BIEDNYM domu: "Jeździłam na kolonie z Caritasem"

Choć Halejcio na co dzień pławi się w luksusie, zapewnia, że "woda sodowa" nie uderzyła jej do głowy. Ostatnio celebrytka gościła w podcaście "Mamy tak samo", w którym opowiadała głównie o macierzyństwie, ale wspominała również swoje dzieciństwo. Wyznała, że w jej domu rodzinnym się nie przelewało i już mając cztery lata, zaczęła pracować jako aktorka, aby wesprzeć finansowo rodziców.

Nigdy bym nie wyjechała na wakacje, gdyby nie możliwość jechania na kręcenie reklamy. Ja jeździłam na kolonie z Caritasem. Pierwszy raz to w życiu mogę powiedzieć. Tak wyglądało moje dzieciństwo (...). Bardzo dużo pracowałam, ciężko mi było w szkole, miałam dużo obowiązków - mówi.

Halejcio zapewnia, że pieniądze jej nie zmieniły

Żyliśmy w zupełnie innym świecie. Moi rodzice nie mieli takich możliwości, pieniędzy, bardzo ciężko pracowali fizycznie. Cała moja praca, to gdzie jestem, to był pomysł na to, żeby im pomóc. Jako nastolatka pomagałam mojej mamie. Byłam już "gwiazdą", grałam w serialach, a jeździłam z nią po domach i pomagałam jej sprzątać, żeby ona szybciej skończyła, żeby ją ręce nie bolały - opowiada 33-latka.