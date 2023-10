Klaudia Halejcio zdradza, czym zajmuje się jej ukochany Oskar. Tak mówi o milionerze: "To jest człowiek, który MA MISJĘ"

Choć Klaudia Halejcio karierę w show-biznesie rozpoczynała jako aktorka, dziś znana jest głównie ze swojej działalności w mediach społecznościowych. 33-letnia influencerka na bieżąco dokumentuje na Instagramie codzienne perypetie i nagrywa coraz to bardziej pomysłowe filmiki we wnętrzach willi za 9 milionów. Niestety nie wszystkie publikowane przez celebrytkę materiały spotykają się z ciepłym przyjęciem ze strony jej obserwatorów. Niedawno internauci krytykowali na przykład Halejcio za nagranie, na którym ta udawała, że skacze z dachu, trzymając się sznura balonów wypełnionych helem.

Klaudia Halejcio wychwala ukochanego Oskara. Opowiedziała o jego inwestycjach

Mój Oskar inwestuje bardzo dużo w swoje projekty, firmy, które już ma i które przynoszą mu zyski. To jest człowiek, który ma misję, naprawdę. Czasem sobie myślę: "Po co ty tyle pracujesz? Mógłbyś połowę". (...) On wymyślił projekt i on nad nim pracuje już parę lat. Ma dwie takie swoje perełki, z którymi chce podbić świat. W ten sposób się realizuje (...) - powiedziała Halejcio w rozmowie z Party.