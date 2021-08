Klaudia Halejcio wiedzie wystawne życie u boku ukochanego. Kim jest i czym się zajmuje tajemniczy Oskar?

olcia 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

No fajny mężczyzna, tylko czy potrzebne mu jest to że Halejcio się tak obnosi? Do tej pory zajmował się biznesem z sukcesami, a Klaudia odstawia szopkę. Dla poważnych biznesmenów nie jest to potrzebne. Potencjalny klient ( z zagranicy) będzie go szukał w google i co zobaczy? ze to jakiś koleś z parciem na szkło bo non stop na Pudelku! Tak samo jak były Górniak czy obecny Kini - ja bym takich prawników nie chciała.