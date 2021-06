Klaudia Halejcio przeprowadza szturm na lodziarnię w towarzystwie małej Nel i bajecznie bogatego Oskara (ZDJĘCIA)

Dumnym tatą urodzonej na początku miesiąca Nel jest niejaki Oskar. Mężczyzna, jak twierdzi Halejcio, prowadzi prężnie rozwijający się biznes w branży IT. Sądząc po zawrotnej cenie mieszkania, którego niedawno próbował się pozbyć, interes faktycznie ma się całkiem dobrze. Szczęśliwi rodzice zostali ostatnio przyuważeni przez paparazzi, gdy razem z córeczką wybrali się na spacer do lodziarni. Klaudia wprost nie mogła się oderwać od swojego ulubionego przysmaku. W pewnym momencie do rodzinki przyłączyła się kolejna kolorowa para - jak mniemamy, przyjaciół.